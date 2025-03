Oberwiesenthal - Die Skisaison in Sachsen ist zu Ende. Am Mittwoch wurde nun auch am Fichtelberg, dem größten alpinen Skigebiet im Freistaat, der Betrieb eingestellt. Zwar gebe es an der Himmelsleiter noch sehr gute Bedingungen, doch die Nachfrage sei zuletzt nur noch gering gewesen, teilte die Fichtelberg Schwebebahn auf ihrer Internetseite mit.

Damit ist an Sachsens höchstem Berg aktuell nur noch die historische Schwebebahn in Betrieb - vorerst bis Sonntag. Dann beginnt die alljährliche Wartung bis kurz vor Ostern.

Wer noch einmal Ski fahren will, wird im Erzgebirge trotzdem fündig: Am Keilberg auf tschechischer Seite sind noch einige Skipisten geöffnet.