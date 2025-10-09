Berlin - Die Plenarsitzung des Berliner Abgeordnetenhauses hat etwa eine halbe Stunde später begonnen als üblich. Vor dem Beginn der geplanten Debatten kam überraschend der Ältestenrat des Parlaments zu einer außerordentlichen Sitzung zusammen, wie Präsidentin Cornelia Seibeld (CDU) mitteilte.

Grund für das Treffen: Die AfD beantragte, die Tagesordnung zu ändern mit dem Ziel, eine Debatte über einen von der Koalition geplanten Nachtragshaushalt zu führen und diesen Punkt im Zeitplan vorzuziehen. Darin planen CDU und SPD rund eine Milliarde Euro zusätzlich für die Unterbringung geflüchteter Menschen. Dem AfD-Antrag wurde im Ältestenrat stattgegeben.