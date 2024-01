Jena - Die Hochwasserlage in Thüringen hat sich weitgehend beruhigt. Nur noch wenige Pegelstände an Thüringens Flüssen lagen einer Übersicht des Thüringer Landesamts für Umwelt, Bergbau und Naturschutz (TLUBN) zufolge am Sonntag über dem Meldebeginn. Diese erreichten somit eine Vorwarnstufe für ein mögliches sich anbahnendes Hochwasser. Am Pegel Oldisleben an der Unstrut im Norden Thüringens und im Süden am Pegel Meiningen an der Werra zeichnete sich am Sonntagmittag noch keine fallende Tendenz bei den Wasserständen ab, aber Anstiege sind den Angaben zufolge auch nicht absehbar.

Das TLUBN ging mit Blick auf das erwartete niederschlagsarme Wetter zuletzt insgesamt nicht von einem neuerlichen anhaltenden Anstieg der Wasserstände in den nächsten Tagen aus.