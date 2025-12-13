Ein alter Weihnachtsbrauch aus den Niederlanden lebt in Potsdam wieder auf. Sinterklaas kommt auf einem Pferd ins Holländische Viertel.

Potsdam - Das Holländische Viertel in Potsdam feiert am zweiten Adventswochenende den Einzug des Sinterklaas. Der Nikolaus in der niederländischen Version wird an diesem Samstag gegen 13.30 Uhr am Hafen bei der Langen Brücke feierlich in Empfang genommen, wie die Veranstalter mitteilten. Dann reitet er auf einem Pferd nach altem Brauch durch die Stadt und eröffnete den Weihnachtsmarkt im Holländischen Viertel.

„Sie erleben hier einen Weihnachtsmarkt fernab von Kommerz mit viel Handwerk und Liebe zum Detail“, sagen die Veranstalter. Mehr als 100 Teilnehmer seien vertreten, davon rund 30 Holländer wie etwa Schmiede, Drehorgelspieler oder Zigarrenmacher.

Sinterklaas reist der Legende nach jedes Jahr im November mit dem Dampfschiff von Spanien aus in die Niederlande, wo er dann über die Dächer reitet. Seine Helfer kriechen durch Schornsteine und bringen Kindern Geschenke.

Umstrittene Figur abgeändert

Die Figur des Helfers des heiligen Nikolaus, der „Zwarte Piet“ (Schwarzer Peter), ist teils umstritten. Kritiker sehen eine Diskriminierung, wenn die Begleiter in Pagenkostümen schwarz geschminkt sind.

Der Vorsitzende des Fördervereins zur Pflege niederländischer Kulturen in Potsdam, Hans Göbel, sagt, dass es seit über sechs Jahren in Potsdam nur noch Rußpieten gebe, also Pieten die durch den Schornstein gekommen seien und sich rußig gemacht hätten. „Diese Variante haben wir vor vielen Jahren mit unseren niederländischen Freunden und Partnern diskutiert, abgesprochen und vereinbart und stellt für alle Teilnehmer kein Problem mehr dar“, sagte Göbel.

Das Holländische Viertel in Potsdam mit seinen roten Backsteinhäusern wurde im 18. Jahrhundert für niederländische Handwerker gebaut. Beim Weihnachtsmarkt und Sinterklaas-Fest bis zum Sonntag bieten Händler aus den Niederlanden Handwerksprodukte und kulinarische Spezialitäten an.