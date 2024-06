Halle - In Sachsen-Anhalt sind die Umsätze der Handwerksunternehmen im ersten Quartal 2024 zurückgegangen. Wie das Statistische Landesamt am Dienstag mitteilte, gab es im Vergleich zum Vorjahreszeitraum ein Minus von 3,7 Prozent (nicht preisbereinigt). Auch die Zahl der Beschäftigten sank um zwei Prozent. Den Statistikern zufolge endet damit eine „mehrjährige Wachstumsphase“. Zur preisbereinigten Umsatzentwicklung (real) wurden keine Angaben gemacht.

Der größte Anteil an den Umsätzen entfällt mit 45 Prozent auf das Bauhandwerk. Das Zugpferd der Branche musste in den ersten Monaten des Jahres einen Rückgang von 7,4 Prozent verzeichnen, die Zahl der Beschäftigten ging um rund vier Prozent zurück. In einigen Bereichen gab es jedoch auch positive Entwicklungen. So stiegen die Umsätze im Kraftfahrzeuggewerbe um 2,8 Prozent. Auch das Gesundheitsgewerbe konnte seinen Umsatz um 4,7 Prozent steigern.