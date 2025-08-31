Mitten in der Nacht kracht ein 17-Jähriger in Chemnitz mit seinem Motorrad gegen ein parkendes Auto – Zeugen finden ihn schwer verletzt. Die Polizei sucht Zeugen.

Chemnitz - Ein 17 Jahre alter Jugendlicher ist in Chemnitz mit seiner Simson in ein parkendes Auto gefahren und gestorben. Wie die Polizei mitteilte, fanden Zeugen den schwerstverletzten Jugendlichen am frühen Sonntagmorgen gegen vier Uhr. Ein hinzugerufener Notarzt habe aber nur noch den Tod feststellen können.

Wann genau sich der Unfall mit dem Kleinkraftrad ereignete, stehe derzeit noch nicht fest. Der Gesamtschaden an beiden Fahrzeugen belaufe sich auf rund 10.000 Euro. Die Polizei sucht Zeugen, die nähere Informationen zum Unfall geben können.