Vom stillen Ausflug bis zur lauten Party: Wie Thüringen mit Konzerten, Theater und besonderen Führungen ins neue Jahr startet.

Bei den vielfältigen Silvesterangeboten in Thüringen kommen Natur-, Kultur- und Partyanhänger gleichermaßen auf ihre Kosten. (Archivbild)

Erfurt - Ob still, musikalisch oder mit einem Knall: In Thüringen lässt sich der Jahreswechsel auf verschiedene Arten erleben. Neben unzähligen privaten Partys gibt es auch zahlreiche öffentliche Angebote. Eine Auswahl:

Wer den Jahreswechsel kulturell oder etwas ruhiger angehen will, ist mit einem geführten Silvesterausflug gut beraten. Stadtführungen gibt es am 31. Dezember etwa in Heilbad Heiligenstadt, Mühlhausen, Jena, Weimar oder Altenburg.

Geheimnisvolle Geschichten und verborgene Winkel sind in der Landeshauptstadt bei der Führung „Sagen unter und über Erfurt“ um 18.30 Uhr und 21.30 Uhr zu entdecken. In Schmalkalden gibt es ab 11.00 Uhr eine „Silvesterführung mit Linsensuppe und Glühwein“.

Während einige Museen an diesem Tag geschlossen haben, bieten unter anderem die Domschatzkammer und die Volkssternwarte in Erfurt sowie das Museum Neues Weimar oder das Bauhaus-Museum Führungen für Gäste.

Jahresende in der Natur oder der Kirche

Wer die Ruhe der Natur bevorzugt, kann bereits am 30. Dezember beim „Jahresausklang mit den Tieren“ im Wildkatzendorf Hütscheroda dabei sein. Im Biosphärenreservat Vessertal gibt es zwischen den Jahren zudem täglich die Möglichkeit zu Wildbeobachtungen. „Zum Jahresausklang ans Grüne Band“ lockt am 31. Dezember eine geführte Wanderung, die vom niedersächsischen Duderstadt aus startet.

Bedächtig geht es am letzten Tag des Jahres bei Gottesdiensten im Freistaat zu. Einige sind musikalisch untermalt wie die „Andacht mit Orgelmusik“ um 12.00 Uhr in der Michaeliskirche Erfurt. Auch Veranstaltungen ohne religiöse Bindung finden sich - etwa die „Jahresschluss-Meditation ins neue Jahr“ ab 23.30 Uhr in der Brunnenkirche in Erfurt oder bereits am 30. Dezember „Yoga in der Gnadenkapelle“ in Altenburg. In den Saalfelder Feengrotten gibt es am Silvestertag ab 17.30 Uhr eine „Abendinhalation für Erwachsene“.

Von Klassisch bis Modern - Musikalischer Jahresausklang

Wer das Jahr hingegen musikalisch ausklingen lassen möchte, hat dazu ebenfalls viele Möglichkeiten. Dabei stehen in erster Linie klassische Konzerte auf dem Programm. So wird etwa in der Brüderkirche und im Theater Altenburg sowie in der Weimarhalle „Beethovens Neunte“ aufgeführt. Im Suhler Congress Centrum steht das MDR-Silvesterkonzert an.

Auch in der Erfurter Kaufmannskirche erklingen beim Silvesterkonzert klassische Klänge. In Gotha ist zum Jahreswechsel in der Margarethenkirche ein Konzert mit Orgel und Violine geplant. Bläsermusik gibt es etwa beim Silvesterkonzert „Pleiten, Blech & Pannen“ im Erfurter Kaisersaal.

Wer modernere Klänge mag, könnte bei den „Songs for Swinging Lovers“ im Glashaus im Paradies in Jena richtig sein. Der „Überschall Jahresabschluss 2025“ im Kassablanca in Jena bietet einen Abend mit vier Drum’n’Bass-Djs.

In Erfurt sind etwa im Stadtgarten, im Haus der sozialen Dienste und der Engelsburg Konzerte und Partys geplant. Große Klänge auf der Leinwand lassen sich beim „Silvesterkonzert der Berliner Philharmoniker live im Kino“ erleben: Dieses Event wird unter anderem im CineStar in Erfurt und im Cineplex in Rudolstadt übertragen.

Von Kabarett bis „Dinner for One“

Theaterfreunde kommen bei zahlreichen Silvester-Vorführungen auf ihre Kosten. Veranstaltungen mit deutlichem Bezug zum Jahreswechsel sind am 31. etwa der „Erlebnis-Theaterrundgang mit den Gothaer Gassenspielern“ in Gotha, „Dinner for One - Wie alles begann“ im Heizhaus Altenburg oder das „Silvesterkabarett mit der Leipziger Pfeffermühle“ in der Festhalle Ilmenau.

Unter der Vielzahl an Silvesterpartys gehören sicherlich das „Bratwurstsilvester 2025“ im Bratwurstmuseum Mühlhausen, die „Silvester-Gala Winter-Travestie“ im DASDIE Live in Erfurt oder die Silvesterparty im Deutschen Nationaltheater in Weimar mit zu den ungewöhnlicheren. Im Palais Schardt Weimar bieten die „Silvesterknaller - laut und leise“ eine literarische Zeitreise.

Aktiv ins neue Jahr

Um die guten Vorsätze für das neue Jahr umzusetzen, bieten sich rund um Silvester auch viele Gelegenheiten für einen sportlichen Jahreswechsel. Den Beginn macht der Meininger Silvesterlauf am 28. Dezember - am 31.12. folgen Silvesterläufe in Erfurt, Gera und Nordhausen. Gleich zu Neujahr steht im Jenaer Südbad das Neujahrsschwimmen auf dem Programm.

In zahlreichen Städten und Gemeinden beginnt das neue Jahr mit Gottesdiensten und Friedensgebeten. Neujahrskonzerte werden unter anderem in Altenburg, Meiningen, Ilmenau, Weimar, Jena und Erfurt gegeben. Ebenfalls am 1. Januar ist das Konzert „Die Orgel tanzt“ in Erfurt in der Michaeliskirche geplant, in Meiningen erklingt im Theatermuseum „Jazz im Museum“.

Weitere Events sind unter anderem die Neujahrsrundfahrt mit dem Winterexpress „Polarstern“ in Meinigen, das Benefizkonzert des Handglockenchores Gotha oder eine „Laternenführung durch Haus und Hof“ in Rudolstadt - alle am 3. Januar 2026.