Erfurt - Thüringen hat einen weitgehend friedlichen Start in das Jahr 2025 erlebt. Viele Menschen begrüßten in Familie, in geselliger Runde mit Freunden und in Restaurants bei gutem Essen und Silvesterfeuerwerk das neue Jahr. Ganz ohne Zwischenfälle ging es allerdings nicht ab, wie die Polizei in einer ersten Bilanz mitteilte. Polizei und Einsatzkräfte hätten gut zu tun gehabt, das Einsatzaufkommen sei mit dem des vergangenen Jahres vergleichbar.

Allein zwischen 18.00 und 4.00 Uhr registrierte die Landespolizeidirektion 91 Brände, 50 Verstöße beim Gebrauch von Pyrotechnik und 82 Körperverletzungsdelikte, wobei auch reichlicher Alkoholgenuss eine Rolle spielte.

Unfälle mit Knallkörpern

Durch Pyrotechnik verletzten sich Menschen. So kam in Unterwellenborn (Saalfeld-Rudolstadt) ein 28-Jähriger mit schweren Verbrennungen in ein Krankenhaus, der nach Angaben eines Polizeisprechers einen Böller zünden wollte und dabei zu Schaden kam. In Waltershausen (Landkreis Gotha) wurden zwei Polizisten nach einer Widerstandshandlung verletzt. Einer von ihnen habe ein Knalltrauma erlitten und sei nicht dienstfähig. In Weimar setzten Unbekannte auf dem Goetheplatz einen Funkstreifenwagen der Polizei in Brand.

In Dietzhausen bei Suhl wurden aus einer Gruppe von 50 bis 100 Menschen Raketen in Richtung anderer Menschen geworfen. Ein Mensch sei getroffen und leicht verletzt worden, so die Polizei. Auch nach Platzverweisen der Polizei gegen die Gruppe seien weiterhin Feuerwerkskörper auch in Richtung der Beamten gezündet worden. Die Polizei war in der Silvesternacht mit allen verfügbaren Kräften im Einsatz.

Auto durchbricht bei Unfall Hauswand

In Neuhaus am Rennweg durchbrach in der Silvesternacht ein Auto die Wand eines Wohnhauses, das deswegen mit Stützen gesichert wurde. Der Fahrer des Wagens hatte laut Polizei gegen Mitternacht in einer Linkskurve der Bundesstraße 281 die Kontrolle über das Auto verloren und war in die Wand gefahren. Hausbewohner seien nicht verletzt worden, sie hätten sich nicht in der Nähe des betroffenen Hausteils befunden. Den vom Unfallort verschwundenen mutmaßlichen Unfallfahrer fanden Polizei und Einsatzkräfte von Feuerwehr und Rettungsdienst nach einer Suchaktion, bei der auch eine Drohne und ein Fährtensuchhund zum Einsatz kamen.

Der 30-Jährige war die 14 Kilometer lange Strecke zu Fuß und ohne Handy und Taschenlampe nach Hause gelaufen. Er sei an seiner Gartenhütte wohlbehalten angetroffen worden, sagte ein Polizeisprecher. Hinweise auf Fahruntüchtigkeit ergaben sich laut Polizei nicht. Warum er sich vom Unfallort entfernte, ist Gegenstand der Ermittlungen. Am Haus entstand ein Sachschaden von rund 80.000 Euro, am Auto Totalschaden.

Viele Menschen in Thüringen hatten sich bei Silvesterkonzerten, Gottesdiensten und auch sportlich bei Silvesterläufen auf den Jahreswechsel eingestimmt.