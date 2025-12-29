Rund um das Brandenburger Tor werden wegen der Silvesterparty ab heute Straßen gesperrt. Was Autofahrer jetzt beachten müssen.

Berlin - Wegen der geplanten Silvesterparty am Brandenburger Tor wird die Straße des 17. Juni heute um 6.00 Uhr teilweise gesperrt. Wie die Verkehrsinformationszentrale mitteilte, ist der Abschnitt zwischen Yitzhak-Rabin-Straße und Brandenburger Tor betroffen, ebenso die Ebertstraße zwischen Behrenstraße und Dorotheenstraße. Laut Verkehrsinformationszentrale sollen die Bereiche bis Freitagabend, 18.00 Uhr, wieder für den Verkehr freigegeben werden.

Am Brandenburger Tor ist eine Party mit DJs und Feuerwerk geplant. Die traditionelle im ZDF übertragene Silvesterfeier wurde in diesem Jahr nach Hamburg verlegt.