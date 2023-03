Nürnberg/Berlin - Die 13-jährige Josephina Neumann hat bei den 91. Deutschen Tischtennis-Meisterschaften in Nürnberg im Doppel mit der gleichaltrigen Koharu Itagaki (Bad Königshofen) sensationell Silber gewonnen.

Neumann, die in der laufenden Saison ihre erste Bundesliga-Saison für den TTC Berlin Eastside absolviert, gewann mit Itagaki das Halbfinale gegen die Titelverteidiger Chantal Mantz/Yuan Wan (Langstadt/Weinheim) und traf im Endspiel auf die hochfavorisierten Sophia Klee/Sabine Winter (Weinheim/Schwabhausen).

Neumann trat in Nürnberg für ihren hessischen Heimatverein TV 1894 Großkarben an. Sie ist Weltranglisten-Erste im U13-Ranking, stand bei ihrer Senioren-DM-Premiere auch im Einzel und Mixed an der Platte und feierte Erstrunden-Erfolge.

Mit ihrem Endspiel-Einzug im Doppel kürten sich Neumann/Itagaki zu den bislang jüngsten DM-Finalistinnen. Im Finale überraschten sie Klee/Winter mit 11:5 im ersten Satz und präsentierten sich auch in den Folgesätzen (3:11,6:11,6:11) respektabel, wie der Gesamtpunktestand von 26:38 auswies.