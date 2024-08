Der Medienpreis Goldene Henne ist schon mehrfach von Florian Silbereisen moderiert worden. In diesem Jahr wird der Entertainer eine Co-Moderatorin an seiner Seite haben.

Florian Silbereisen moderiert in diesem Jahr gemeinsam mit Barbara Schöneberger die Goldene Henne. (Archivbild)

Leipzig - Florian Silbereisen (43) und Barbara Schöneberger (50) moderieren gemeinsam die Goldene Henne 2024. Der Medienpreis wird am 15. November in Leipzig verliehen, wie der Burda Verlag mitteilte. Es wird eine Jubiläumsgala auf der Leipziger Messe - die Goldene Henne wird zum 30. Mal vergeben. Hinter dem Preis stehen der MDR und die Zeitschrift „Super Illu“.

Die Goldene Henne wurde ursprünglich ins Leben gerufen, um ostdeutsche Künstlerinnen und Künstler zu würdigen. Inzwischen sehen die Veranstalter sie als gesamtdeutschen Publikumspreis an. Der Name erinnert an die DDR-Entertainerin Helga „Henne“ Hahnemann (1937-1991).