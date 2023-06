Siemens investiert in Produktion von E-Ladesäulen in Leipzig

Leipzig - Siemens plant einen Ausbau seiner Produktion von Schnellladesäulen für E-Autos in Leipzig. Pro Jahr solle eine vierstellige Anzahl der „Sicharge D“ genannten Systeme hergestellt werden, sagte Maximilian Luichtl, Leiter des Werks für Ladeinfrastruktur. Am Mittwoch wurde die 1000. in Leipzig hergestellte Säule an die Leipziger Stadtwerke übergeben. Bisher seien die Supercharger an Kunden in 38 Ländern geliefert worden.

Das Ladesystem wurde in Leipzig in Kooperation mit der Hochschule für Technik, Wirtschaft und Kultur (HTWK) entwickelt. 2021 wurde die Produktion hochgefahren. Die Schnellladesäulen werden auch in einem Schwesterwerk in Portugal produziert, Leipzig sei aber der Leitstandort. In Zukunft komme es darauf, Varianten für die verschiedenen Länder zu entwickeln. „Jeder lokale Markt hat seine eigenen Anforderungen“, sagte Luichtl.

Das Werk für die Ladeinfrastruktur ist ein Ableger des Siemens-Standorts für Niederspannungsschaltanlagen. Insgesamt arbeiten dort fast 700 Menschen, davon nach Unternehmensangaben inzwischen rund 200 in der Ladesäulen-Sparte.