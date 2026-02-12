Nach vier Siegen in Serie kassieren die Basketballer des FC Bayern München in der EuroLeague wieder eine Niederlage. Auch 33 Punkte von Andreas Obst reichen in Tel Aviv nicht zum Sieg.

Tel Aviv - Die Playoff-Chancen der Basketballer des FC Bayern München in der EuroLeague haben sich wieder verschlechtert. Mit 106:111 (45:51, 99:99) verlor der Basketball-Bundesligist sein Auswärtsspiel bei Maccabi Tel Aviv nach Verlängerung. Nach vier Siegen im Europapokal in Serie mussten die Bayern wieder eine Niederlage einstecken. Mit einer Bilanz von zwölf Siegen und 16 Niederlagen rangieren die Münchener weiter nur auf dem 14. Platz.

Nach einem holprigen Start fingen sich die Bayern vor allem dank Niels Giffey. Defensiv taten sich die Gäste aber schwer. Nach fünf kassierten Dreier im ersten Viertel lagen die Münchener mit 20:26 zurück. Tel Aviv behielt den Rhythmus von außen bei und setzte sich im zweiten Durchgang auf bis zu 13 Zählern ab. Doch Basketball-Nationalspieler Andreas Obst brachte die Bayern zur Pause wieder auf 45:51 heran.

Dreier-Gala von Andreas Obst für Bayern nicht genug

Im dritten Viertel trafen Tel Aviv im Kollektiv und Obst individuell weiter Dreier um Dreier, ein offensiv rasanter Durchgang ging mit 33:23 an die Bayern. Zwei Minuten vor Ende des Viertels gingen die Gäste erstmals in Führung. Anfang des Schlussabschnitts kassierten die Münchener einen 0:9-Lauf und mussten die Führung wieder abgeben. Bei noch 9,6 Sekunden auf der Uhr traf Neno Dimitrijevic einen Dreier trotz Foul und verwandelte den Bonus-Freiwurf zur 99:98-Führung, doch im Gegenzug erzwang Tel Aviv mit einem verwandelten Freiwurf die Verlängerung.

Dort fanden die Bayern keine guten Abschlüsse und konnten auch den sonst überragenden Andreas Obst nicht in Szene setzen, 65 Sekunden vor Spielende trafen die Gastgeber zur entscheidenden 111:105-Führung. Mit 33 Zählern erzielte Obst zum vierten Mal in seiner EuroLeague-Karriere über 30 Punkte. Tel Aviv versenkte 20 Distanzwürfe und verpasste den EuroLeague-Rekord nur um vier Dreier.