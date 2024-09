Osterholz-Scharmbeck (dpa/lni) - Ein sieben Jahre altes Mädchen ist bei einem mutmaßlichen Zusammenstoß mit einem Fahrrad in Osterholz-Scharmbeck schwer verletzt worden - die Polizei im Landkreis Osterholz sucht jetzt nach dem bislang unbekannten Radfahrer. Der Unfall passierte am Mittwochmorgen, als die Siebenjährige zu Fuß zusammen mit ihrem Bruder auf dem Weg zur Schule war, wie die Polizei mitteilte. Wie genau es zu dem Unfall kam, war demnach zunächst unklar. Das Mädchen wurde schwer am Auge verletzt und wurde in eine Klinik gebracht. Laut der Polizei kann sie bleibende Verletzungen behalten. Die Siebenjährige konnte bislang nicht befragt werden.

Um den genauen Unfallhergang zu ermitteln, sucht die Polizei nun nach dem Radfahrer und Zeugen. Der Bruder des Mädchens gab an, dass er zusammen mit seiner Schwester auf einem geteilten Fuß- und Radweg unterwegs war, als es zu dem Unfall kam. Während er sein Fahrrad auf dem Radweg schob, sei seine Schwester auf dem Fußweg gelaufen. Ein entgegenkommender Radfahrer sei dann auf den Fußweg gefahren, womöglich um dem Jungen auszuweichen. Dann sei es zu dem Zusammenstoß gekommen.

Die Polizei geht ersten Zeugenhinweisen nach. Eine Zeugin hatte demnach einen Radfahrer gesehen, der vor einem weinenden Mädchen stand. Danach sei der Radfahrer weitergefahren, wie eine Polizeisprecherin sagte. Die Beamten ermitteln, wie genau der Radfahrer an dem Unfall beteiligt war. Er soll etwa 25 Jahre alt und mit einem roten Fahrrad unterwegs gewesen sein.