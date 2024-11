Altenberg - Sieben Affen sind aus einem Wildpark in Altenberg im östlichen Erzgebirge gestohlen worden. Wie die Polizei mitteilte, brachen die Einbrecher ein Tor auf und zerstörten eine Scheibe des Affenhauses. Bei den gestohlenen Tieren handelt es sich um Weißbüschelaffen. Die Tat ereignete sich den Ermittlungen zufolge zwischen Donnerstagnachmittag 16 Uhr und Freitagmorgen 7 Uhr. Weitere Details zum Einbruch gab die Polizei zunächst nicht bekannt.

Es ist nicht der erste Fall eines Affendiebstahls in Sachsen in diesem Jahr. An Ostern war ein Bartaffe aus dem Leipziger Zoo entwendet worden. Zwei Tage später entdeckte ein Jogger das Tier zufällig in einem Baum im Leipziger Stadtteil Reudnitz. Der Affe, der in der Zwischenzeit in ein nahegelegenes Mietshaus gelaufen war, konnte von einem Zoo-Team mit einem Kescher eingefangen werden. Der Vorfall hatte bundesweit für Schlagzeilen gesorgt. Die mutmaßlichen Täter wurden inzwischen ermittelt.