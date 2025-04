Sieben Menschen werden bei einem Unfall verletzt. Zwei Autos waren an einem Abzweig zusammengestoßen. Unter den Verletzten sind auch zwei Kinder im Alter von vier und acht Jahren.

Sandersdorf-Brehna - Zwei Autos sind in Sandersdorf-Brehna (Landkreis Anhalt-Bitterfeld) zusammengestoßen und mehrere Menschen sind verletzt worden. Ein 56 Jahre alter Fahrer und eine 81-Jährige, die ebenfalls in seinem Auto saß, erlitten bei dem Unfall am Donnerstagabend schwere Verletzungen, wie die Polizei Dessau-Roßlau mitteilte. Fünf weitere Menschen wurden leicht verletzt - darunter zwei Kinder, die im Auto eines 38-Jährigen mitfuhren, wie es hieß.

Die beiden Autos stießen demnach aus ungeklärter Ursache am Abzweig der Bundesstraße 183a auf die B100 zusammen. Das Auto des 56-Jährigen überschlug sich laut Polizei und blieb auf dem Dach im Straßengraben liegen.

Neben der 81-Jährigen saßen in seinem Auto zwei 22 und 54 Jahre alte Frauen, die leicht verletzt wurden. Der 38 Jahre alte Fahrer des zweiten Autos und die beiden Kinder wurden ebenfalls leicht verletzt, wie es hieß. Die Polizei schätzt den Schaden auf 50.000 Euro.