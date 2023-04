Auetal - Bei einer Frontalkollision zweier Autos in Auetal (Landkreis Schaumburg) sind sieben Menschen schwer verletzt worden. Nach Feuerwehrangaben erlitt eine Person bei dem Zusammenstoß am Samstag lebensgefährliche Verletzungen. Den Angaben zufolge krachten zwei Autos frontal ineinander, bevor ein drittes Auto seitlich in einen der Unfallwagen prallte. Ein Mensch wurde in einem Auto eingeklemmt, hieß es. Dieser sei mit schwerem Gerät befreit worden.

Nach Angaben eines Feuerwehrsprechers handelte es sich um eine gerade Strecke, bei der gute Sicht geherrscht habe. Beeinträchtigungen durch das Wetter habe es nicht gegeben. Die Ursache für die Kollision war zunächst unklar.