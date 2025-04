Elstra - Bei einem Verkehrsunfall auf der Staatsstraße 94 zwischen Gödlau und Kriepitz (Landkreis Bautzen) sind am Donnerstagnachmittag sieben Menschen verletzt worden – fünf davon schwer. Nach Angaben der Polizei geriet ein 48 Jahre alter Fahrer in einer leichten Rechtskurve in Richtung Kamenz aus bislang ungeklärter Ursache mit seinem Auto in den Gegenverkehr.

Dort sei sein Wagen frontal mit dem Auto eines 65-Jährigen zusammengestoßen, das sich überschlug. Anschließend schleuderte das Auto des Unfallverursachers in ein drittes Fahrzeug, das von einem 54-Jährigen gesteuert wurde.

Im ersten Auto wurden alle fünf Insassen schwer verletzt – der 48-Jährige, seine 43 Jahre alte Beifahrerin sowie drei jugendliche Mitfahrerinnen im Alter von 14, 13 und 13 Jahren. Die beiden anderen Fahrer erlitten leichte Verletzungen. Alle Verletzten wurden in Krankenhäuser gebracht. Dabei war ein Rettungshubschrauber im Einsatz.

Alle drei Autos wurden stark beschädigt und waren nicht mehr fahrbereit. Der Schaden wurde auf rund 120.000 Euro geschätzt. Die Staatsstraße war den Angaben nach für rund fünf Stunden voll gesperrt.