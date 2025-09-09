Mitten in der Nacht zu Sonntag stoppt die Polizei drei Transporter voller Kupferkabel. Sieben Männer werden vorläufig festgenommen.

Brieselang - Die Bundespolizei hat sieben mutmaßliche Buntmetalldiebe bei Brieselang (Havelland) vorläufig festgenommen. Die Männer im Alter zwischen 19 und 41 Jahren sollen in der Nacht zu Sonntag rund fünf Tonnen Kupferkabel von einer Bahnstrecke gestohlen haben, wie die Bundespolizei mitteilte.

Zivil eingesetzte Beamte hatten die Gruppe demnach gegen 0.20 Uhr dabei beobachtet, wie sie das Metall in einen Kleintransporter lud. Anschließend seien die Männer mit mehreren Fahrzeugen in Richtung Autobahn 10 gefahren. Einsatzkräfte der Bundes- und Landespolizei stoppten drei in Polen zugelassene Transporter wenig später in Staffelde, Vehlefanz und auf der Autobahn 24.

Unter den Festgenommenen befanden sich zwei Männer, gegen die zudem Fahndungsausschreibungen vorlagen – einer wegen Eigentumsdelikten, der andere wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis.

Die Beamten stellten die Fahrzeuge und das Metall sicher. Gegen die Männer wird wegen des Verdachts auf besonders schweren Diebstahl ermittelt. Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Potsdam wurden alle sieben wieder auf freien Fuß gesetzt.