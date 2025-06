Berlin - Die Wasserballer der SG Neukölln bleiben in der Bundesliga. Nach Platz sechs in der Punkterunde setzten sich die Berliner in der Relegation gegen den B-Gruppen-Dritten SSV Esslingen mit zwei klaren Siegen durch. Damit spielen sie in der kommenden Saison in der nach neuer Struktur eingleisigen Bundesliga mit acht Teams.

Nach dem 14:8-Auswärtserfolg vor einer Woche gewann die Mannschaft von Trainer Andreas Schlotterbeck auch die zweite Partie im heimischen Sportbad Britz deutlich mit 19:9 (9:6). Top-Torschütze war der 18-jährige Lennart Rojahn mit vier Treffern. Durch den Erfolg ist Neukölln auch international im Conference Cup vertreten.