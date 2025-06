Hannover - Der Gründer einer evangelischen Gemeinschaft soll seine herausragende Stellung für sexuelle Kontakte zu deren Mitgliedern missbraucht haben. An diesem Dienstag (13.30 Uhr) stellt eine unabhängige Kommission in Hannover ihren Bericht zu den Vorwürfen gegen den 2011 gestorbenen Pastor aus dem Landkreis Celle vor. Er wird zudem beschuldigt, an mindestens einer minderjährigen Person mehrfach sexualisierte Gewalt ausgeübt zu haben, wie die Kirche mitteilte. Die Kommission recherchierte mehrere Jahre.

Am Dienstag werden zudem Stellungnahmen von Hannovers Landesbischof Ralf Meister und anderen Personen aus der Kirchenleitung erwartet. Missbrauchsbetroffene hatten mehrfach den Rücktritt von Meister gefordert und ihm vorgeworfen, die Aufarbeitung sexualisierter Gewalt nicht ernst genug zu nehmen. Der Bischof weist diesen Vorwurf zurück.

Der wegen sexualisierter Gewalt beschuldigte Theologe und Buchautor starb 2011 im Alter von 80 Jahren. Im damals von der Landeskirche veröffentlichten Nachruf werden unter anderem seine „besondere Gabe, junge Menschen zu gewinnen“ und sein Charisma gewürdigt.