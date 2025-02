Serie von Gewalttaten: Polizei zerschlägt Jugendbande

Eine Jugendbande hat die Polizei in Dresden seit Wochen auf Trab gehalten. Etliche Gewaltdelikte gehen auf deren Konto. Nun wurde die Bande zerschlagen und zwei mutmaßliche Anführer sind in U-Haft.

Dresden - Nach einer Serie von Gewalttaten einer Jugendbande in Dresden hat die Polizei zwei mutmaßliche Rädelsführer festgenommen. Auf das Konto der Gruppierung mit dem Namen „212“ gingen in den vergangenen Wochen zahlreiche Raub- und Gewaltdelikte, wie die Polizei mitteilte. Gegen die beiden 14 und 18 Jahre alten Tatverdächtigen wurde inzwischen Haftbefehl erlassen. Seit Wochen hatte die Sonderkommission Iuventus ermittelt.

Nach Angaben der Polizei war die Bande erstmals im Januar bei einem Raub auf zwei Jugendliche in Erscheinung getreten. Anschließend sollen sie fast täglich ähnliche Straftaten begangenen haben. „Gerade bei jugendlichen Tätern stehen wir in besonderer Verantwortung. Bei ihnen geht es vor allem um die frühzeitige Beendigung beginnender Täterkarrieren“, sagte der Dresdener Polizeipräsident Lutz Rodig.

Die seit 2022 bestehende Soko Iuventus, die wegen eines starken Anstiegs von Raubstraftaten in der Landeshauptstadt gegründet wurde, setzt neben der Strafverfolgung auch auf Prävention. So klären die Ermittler in Schulen Lehrer und Eltern auf und sensibilisieren für das Thema.