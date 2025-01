München - Ein Leben ohne Erinnerungen? Für die Schauspielerin Senta Berger nicht vorstellbar. „In meiner Familie erinnert man sich gerne“, sagte die 83-Jährige der Deutschen Presse-Agentur in München. „Wenn wir zusammen sind, fällt unweigerlich der Satz "Weißt du noch…".“ Sie habe auch ihre Mutter immer wieder gebeten, Geschichten von früher zu teilen. Auch sie selbst wisse vieles noch, „vielleicht auch, weil ich Tagebuch für meine Söhne geschrieben habe. Eines Tages werde ich es ihnen schenken.“

Dabei kommt es auch vor, dass Gedanken an alte Zeiten Wehmut wecken. „Meine Erinnerungen fragen mich nicht, ob sie schön oder schmerzlich sind. Sie sind plötzlich da, überfallen mich. Aber ich habe so gute Zeiten in meinem Leben gehabt, dass die allermeisten Erinnerungen mir guttun“, stellte Berger fest, die im April 2024 ihren Ehemann, den Filmemacher Michael Verhoeven, verloren hat, mit dem sie fast 60 Jahre lang verheiratet war.

Jahrzehnte voller Glücksmomente

Es waren schöne Jahrzehnte voller Glücksmomente. „Wir waren glücklich zusammen in Hollywood, das war 1969. Michael hat im Krankenhaus gearbeitet, er hatte ja Medizin studiert und seinen Doktor gemacht,- ich habe gedreht“, erinnert sich Berger an die Zeit, als sie mit Prominenten wie Dean Martin vor der Kamera stand.

Auch in Italien verbrachte das Paar längere Zeit. „Wir waren glücklich in Rom. Wir hatten in Trastevere eine Wohnung mit einer Terrasse, auf der Feigenbäume standen und Wein wuchs.“ Auch die Geburt ihrer beiden Söhne Simon und Luca sei ein großes Glück gewesen. Mit ihnen hätten sie noch mal ein Stück eigene Kindheit erleben dürfen.

Um Erinnerungen geht es auch in der Beziehungskomödie „Weißt du noch“, die 2023 im Kino lief und nun am Freitag (Das Erste, 10. Januar, 20.15 Uhr) um 20.15 Uhr im Ersten zu sehen ist. Zudem ist der Film von Regisseur Rainer Kaufmann auch in der ARD-Mediathek verfügbar. Berger und Günther Maria Halmer spielen darin ein Paar, das mit Hilfe einer besonderen Pille die Erinnerungen an schöne, alte Zeiten wecken wollen, mit ungeahnten Folgen.