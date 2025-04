Berlin - Die ehemalige Monrose-Sängerin Senna Gammour hat keinen Spaß am Dating. „Ich bin ja ein Datingmuffel. Ich wünschte mir, es gäbe so einen Knopf, auf den ich drücken und damit einfach das ganze Dating überspringen könnte. Und schon wäre ich in der Beziehung“, sagte sie der „Berliner Morgenpost“.

Sie selbst gehe gar nicht mehr auf Dates. „Da ist bei mir seit zehn Jahren nichts gelaufen“, sagte die 45-Jährige der Zeitung. Nicht weil sie nicht könne, sondern weil nichts Interessantes dabei gewesen sei.

Beim ersten Date soll es zum Italiener gehen

Früher sei es beim Dating darum gegangen, herauszufinden, ob die Person ein potenzieller Partner werden könnte. „Heute machst du alles mit einem Typen und weißt immer noch nicht, ob du jetzt mit ihm zusammen bist oder nicht. Da ist nicht nur die Romantik verloren gegangen. Es fehlt auch an Klarheit.“

Sie selbst wünsche sich für ein Date „das volle Programm“, erzählt Gammour, die inzwischen auch als Comedian arbeitet. Dazu gehöre beim ersten Treffen ein romantisches Drei-Gänge-Menü beim Italiener - und dass man ihr die Tür aufhält. Beim zweiten Treffen wolle sie einen Kinobesuch, beim dritten Treffen eine Begegnung am Tag.

Am 10. Mai ist Gammour mit ihrer Show „Toxisch, aber süß“ im Tempodrom in Berlin zu sehen.