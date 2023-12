Berlin - Eine Seniorin ist in Berlin-Wedding von einem Lastwagen erfasst worden und gestorben. Wie die Polizei am Freitag berichtete, war ein 52-Jähriger mit seinem Lkw am Morgen auf einem Parkplatz in der Oudenarder Straße rückwärts gefahren und hatte die 88-Jährige dabei übersehen. Die Frau erlag laut Polizei noch vor Ort ihren schweren Verletzungen. Die Polizei ermittelt zum Unfallgeschehen.