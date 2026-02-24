Tragisches Ende einer Suche: Eine vermisste Seniorin wird auf einem Friedhof entdeckt. Jetzt gibt es traurige Gewissheit.

Die Polizei hat derzeit keine Hinweise, dass die Frau Opfer eines Verbrechens wurde. (Symbolbild)

Naumburg - Eine seit vergangener Woche vermisste Seniorin aus Naumburg ist tot aufgefunden worden. Wie die Polizei mitteilte, wurde die Frau auf einem Friedhof in der Stadt entdeckt. Ein Notarzt stellte ihren Tod fest. Nach aktuellem Ermittlungsstand gibt es keine Hinweise auf Fremdeinwirkung.

Die Seniorin war am Donnerstag als vermisst gemeldet worden. Die Angehörigen wurden den Angaben nach umgehend über den Tod der Frau informiert. Ein Team der psychosozialen Notfallversorgung war vor Ort im Einsatz, um die Familie zu betreuen.