Eine Fußgängerin wird von einem Lkw angefahren. Der Lkw-Fahrer flieht. Was bisher bekannt ist.

Berlin - Eine Fußgängerin ist in Berlin-Pankow von einem Lkw angefahren und tödlich verletzt worden. Wie die Polizei mitteilte, soll die Seniorin am Vormittag an einer Ampel an der Kreuzung Buschallee Ecke Sulzfelder Straße von dem Lkw erfasst worden sein, als der Fahrer anfuhr.

Nach ersten Erkenntnissen der Polizei entfernte sich der Lkw-Fahrer unerlaubt vom Unfallort. Der Polizei zufolge erlag die Seniorin noch am Unfallort ihren Verletzungen. Das Verkehrsunfallkommando hat die Ermittlungen übernommen. Die Buschallee wurde von der Hansastraße in Fahrtrichtung Berliner Straße gesperrt. Die Tram fährt weiter.