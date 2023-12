Erfurt - Eine 84-jährige Frau ist infolge eines Brands in ihrer Erfurter Wohnung ums Leben gekommen. Die Frau flüchtete vor dem Brand am Sonntagnachmittag in das Treppenhaus, wie ein Sprecher der Polizei sagte. Den Angaben zufolge fanden Anwohner des Mehrfamilienhauses die Frau dort brennend. Sie versuchten sofort, ihr zu helfen, und löschten das Feuer mit einer Decke ab. Die Frau starb jedoch vor Ort. In der Wohnung war laut Polizei ein Möbelstück aus Rattan aus zunächst ungeklärter Ursache in Brand geraten. Das Feuer habe auf die Kleidung der Frau übergegriffen.