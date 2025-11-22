Leer - Ein 79-Jähriger ist in Leer von einem Zug erfasst und dabei tödlich verletzt worden. Der Unfall habe sich an einem Bahnübergang im Mittelweg ereignet, teilte die Polizei mit. Der Mann starb noch an der Unfallstelle. Die Ermittler fanden in der Nähe des Übergangs ein Fahrrad. Es wird vermutet, dass der Senior an der Schranke gebremst und dabei von seinem Rad gestürzt und auf die Gleise gefallen sei, erklärte ein Sprecher der Polizei. Die Ermittlungen liefen weiter.