Ein Senior wird in seinem Wohnhaus von einem Unbekannten attackiert. Nach Schlägen und Tritten gegen Kopf und Körper kommt der 84-Jährige mit Prellungen in ein Krankenhaus.

Berlin - Ein 84-jähriger Mann ist in Berlin-Schöneberg in einem Fahrstuhl überfallen und verletzt worden. Der Senior war am Sonntagnachmittag mit seiner Ehefrau in den Aufzug ihres Wohnhauses gestiegen, wie die Polizei mitteilte. Hinzu stieg auch ein bislang unbekannter junger Mann. Als der Fahrstuhl anhielt, habe der Unbekannte dem 84-Jährigen den Angaben nach eine Kette vom Hals gerissen und sei aus dem Aufzug geflüchtet.

Der 84-Jährige versuchte, den Unbekannten festzuhalten, dieser schlug jedoch auf den Kopf des 84-Jährigen ein, hieß es weiter. Der Senior sowie seine 80 Jahre alte Ehefrau, die ihm helfen wollte, stürzten. Daraufhin habe der Täter den Senioren gegen Kopf und Körper getreten und sei schließlich aus dem Haus geflüchtet.

Rettungskräfte brachten den 84-Jährigen mit Prellungen und Hausabschürfungen in ein Krankenhaus. Die 80-Jährige verzichtete zunächst auf eine medizinische Versorgung.