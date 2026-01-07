Berlin - Nach dem großflächigen Stromausfall im Berliner Südwesten sind nun wieder alle Haushalte, Geschäfte und Betriebe mit Energie versorgt. Seit 14.10 Uhr gebe es wieder eine Vollversorgung, sagte die für Energie zuständige Wirtschaftssenatorin Franziska Giffey (SPD) in der Pressekonferenz im Roten Rathaus. Am Vormittag gegen 11.00 Uhr war die Versorgung mit Strom im Südwesten der Stadt wieder nach und nach angelaufen.