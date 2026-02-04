Erneut müssen sich Berliner auf glatte Straßen einstellen. Die Verkehrssenatorin hat Eigentümer an ihre Streupflicht erinnert. Gleichzeitig könne die BSR beim Glatteis vorübergehen nicht mehr helfen.

Berlin - Verkehrssenatorin Ute Bonde (CDU) hat angesichts des für Donnerstag erwarteten neuen Eisregens in Berlin Grundstückseigentümer an ihre Räumpflicht erinnert. Der koordinierte Kampf der Bezirke, des Senats und der Berliner Stadtreinigung (BSR) gegen vereiste Wege und Plätze habe in den vergangenen Tagen zwar sichtbare Erfolge verzeichnet, teilte sie mit. „Das kann aber nicht die Räumpflicht der verantwortlichen Grundstückseigentümer ersetzen, an die ich an dieser Stelle noch einmal eindringlich erinnere.“

Zudem befänden sich derzeit alle Kräfte der BSR wieder im Winterdienst für die in ihrer Verantwortung liegenden Fahrbahnen, Rad- und Gehwege. „Dies bedeutet, dass die in den letzten Tagen erfolgreich durchgeführten Einsätze gegen die entstandenen Eisflächen unterbrochen werden müssen.“ Die BSR hatte die Bezirke zuletzt bei der Sicherung von vereisten Flächen mit hoher Priorität mit Fahrzeugen und Streugut unterstützt. Nun sind die Bezirke vorerst wieder alleine verantwortlich.

Der Deutsche Wetterdienst rechnet für Donnerstag in Berlin erneut mit Eisregen und Schnee. Es wird milder, mit Höchsttemperaturen von über null Grad.