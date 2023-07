Senat will Zahl der Ausbildungsplätze deutlich erhöhen

Berlin - Das vom Senat angekündigte Bündnis für Ausbildung soll Ende August starten. Das gaben Wirtschaftssenatorin Franziska Giffey und Sozial- und Arbeitssenatorin Cansel Kiziltepe (beide SPD) am Dienstag nach der Senatssitzung bekannt. Die schwarz-rote Landesregierung will die Zahl der Ausbildungsplätze in Berlin dauerhaft deutlich erhöhen. Das Ziel sei, damit auch den Fachkräftebedarf der Berliner Wirtschaft sichern zu helfen.

Es sei leider so, dass in Berlin viele junge Leute unversorgt blieben, im vergangenen Jahr seien es mehr als 3100 gewesen, sagte Kiziltepe. Nur 10 Prozent der Berliner Betriebe bildeten selbst aus, im Bundesschnitt seien es 20 Prozent.

Im Rahmen des Bündnisses soll es auch um Themen wie verbesserte Berufsorientierung der Jugendlichen, mehr Möglichkeiten für praktische Berufserfahrungen in den Schulen und Qualitätssicherung in der Ausbildung gehen.

Im Koalitionsvertrag haben sich CDU und SPD darauf geeinigt, dass in dem Bündnis unter anderem aus Politik und Wirtschaft bis Ende April 2025 mindestens 2000 zusätzliche Ausbildungsplätze entstehen sollen. Anderenfalls soll eine Ausbildungsplatzumlage eingeführt werden. Das Geld soll verwendet werden, um die Möglichkeiten zur Ausbildung zu verbessern.