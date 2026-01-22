Der Identitäre Martin Sellner lädt im Spreewald zum Vortrag über sein Lieblingsthema Remigration. Mit dabei ist auch eine AfD-Politikerin. Das macht das Ganze auch parteiintern zum Politikum.

Vetschau/Spreewald - Begleitet von AfD-internen Querelen hat der österreichische Rechtsextremist Martin Sellner bei einem Vortrag in Brandenburg im Beisein von AfD-Landespolitikerin Lena Kotré sein Konzept der sogenannten Remigration verteidigt. Ein lokales Bündnis kritisierte die Veranstaltung im Spreewald-Ort Vetschau. Die AfD-Spitze hatte zuvor interveniert. Das Ganze fand nun nicht wie zuerst geplant auf Einladung Kotrés, sondern auf Einladung Sellners statt, auch der Ort wurde verlegt.

Sellner gilt als führende Figur der Identitären Bewegung (IB), die das Bundesamt für Verfassungsschutz als rechtsextremistisch einstuft. Den Vorwurf des Plans einer Deportation wies der Österreicher zurück. „Wenn man Remigration umsetzt, nach dem Prinzip, wie ich es verstehe, werden die parallelen Gesellschaften verschwinden und Deutschland wird in 20, 30 Jahren deutscher sein als heute und nicht verschwunden“, sagte Sellner.

Wenn Rechtsextremisten den Begriff verwenden, meinen sie in der Regel, dass eine große Zahl von Menschen ausländischer Herkunft das Land verlassen soll, auch unter Zwang.

Sellner: „Positiver Druck“ und „Heimkehranreize“

Staatsbürger will Sellner nach eigener Aussage aber nicht abschieben. „Wenn man eine Politik der Leitkultur und Assimilation hat (...) dann entsteht auch ein positiver Druck, der dazu führt, in Verbindung mit Heimkehranreizen, dass die parallelen Gesellschaften verschwinden“, sagte Sellner. Er nannte ein Burka-Verbot als Beispiel. Sein Konzept bezeichnete er als legal.

Begriff Deportation „nie in den Mund genommen“

Der frühere Kopf der Identitären Bewegung in Österreich wies den Vorwurf zurück, er plane eine weitreichende Deportation. „Den Begriff Deportation habe ich nie in den Mund genommen“, sagte Sellner. Er kündigte an, eine international tätige Nicht-Regierungsorganisation zu gründen, die das Thema der Remigration wissenschaftlich betrachten solle.

Ärger in der AfD wegen Sellner-Termin

Ursprünglich hatte die Brandenburger AfD-Landtagsabgeordnete Lena Kotré zu einem Vortrag über Remigration mit Sellner in Luckenwalde südlich von Berlin eingeladen. Als Teilnehmer war neben ihr auch der Bundestagsabgeordnete Steffen Kotré - ihr Ehemann - aufgeführt. Die AfD-Vorsitzenden Alice Weidel und Tino Chrupalla sowie Brandenburgs AfD-Landeschef René Springer forderten aber, den Termin zu stoppen.

Lena Kotré sagte den Termin ab. Die neue Veranstaltung im Spreewald fand nun zeitgleich unter umgekehrtem Vorzeichen statt: Sellner lud ein, Kotré kam als Gast. Das nach eigenen Angaben überparteiliche Bündnis „Vetschau für alle“ erklärte, Sellner sei nicht willkommen.

AfD und Sellner - ein spezielles Verhältnis

Das Verhältnis der AfD zur IB und Martin Sellner ist speziell. Die IB steht auf der sogenannten Unvereinbarkeitsliste der Partei: Wer in einer der dort aufgelisteten Organisationen ist, darf nicht Mitglied der AfD sein. Kontakte oder Berührungspunkte gibt es aber immer wieder.

Das sei auch keine „Unberührbarkeitsliste“, hatte AfD-Vize Stephan Brandner aus Björn Höckes Thüringer Landesverband kürzlich gesagt. Man könne mit jedem reden oder spazieren gehen, „aber politische Zusammenarbeit kommt mit denen, die auf der Unvereinbarkeitsliste stehen, nicht in Betracht, ganz klar“.

Höcke selbst hatte Sellner einst öffentlich für dessen Buch „Regime Change von rechts“ gelobt („großer Wurf“). Brandenburgs AfD-Fraktionschef Hans-Christoph Berndt sagte kürzlich: „Ich sehe nicht ein, dass Martin Sellner jetzt eine Unperson ist und dass es ein Verbrechen ist, sich mit Martin Sellner zu treffen.“

Heikles Thema für die AfD

Das Thema ist aber heikel für die AfD. Der Bundesverfassungsschutz hatte sie als „gesichert rechtsextremistisch“ eingestuft. Die Partei klagt dagegen. Solange der Rechtsstreit läuft, liegt die Einstufung auf Eis.

Um im Gerichtsverfahren keine Munition zu liefern und den Stempel rechtsextremistisch und verfassungsfeindlich zu vermeiden, der auch Treiber für ein Verbotsverfahren sein könnte, sollte die AfD lieber auf Distanz zu Sellner und seinem Remigrationskonzept gehen, argumentieren einige in der Partei, wie etwa der AfD-Bundestagsabgeordnete Maximilian Krah. Die Personalie Sellner war im vergangenen Jahr auch mehrmals Thema im AfD-Bundesvorstand, wo geraten wurde, zu dem Österreicher auf Abstand zu gehen.

Gericht: Sellners Konzept verfassungswidrig

Denn Sellners Konzept, so urteilte das Bundesverwaltungsgericht im vergangenen Sommer in einem Verfahren um das vom Verfassungsschutz als rechtsextremistisch eingestufte „Compact“-Magazin, verstoße gegen die vom Grundgesetz geschützte Menschenwürde. Es erkenne nicht jeden Staatsbürger als gleichberechtigt an. Deutschen Staatsangehörigen mit Migrationshintergrund werde darin kein uneingeschränktes Bleiberecht zugestanden. Sellner sagte, das Gericht habe sich auf frühere Videos gestützt, die aus dem Zusammenhang gerissen worden seien.

Das Gericht verwies nämlich auf ein Video, in dem Sellner sagt, unter den deutschen Staatsangehörigen mit Migrationshintergrund seien fünf bis maximal sechs Millionen, die möglicherweise für eine Remigrationspolitik infrage kämen, weil sie sich nicht assimilieren wollten oder könnten und daher dauerhaft auch nicht in das Land passten, sondern eher besser in einem anderen Land leben sollten.

In seinem 2024 erschienenen Buch „Remigration - Ein Vorschlag“ schrieb er: „Die dritte Kategorie der Remigrationszielgruppe betrifft eingebürgerte Migranten, die sich nicht assimilieren wollen oder können und eine Belastung für die Gesellschaft darstellen.“

Bundesweite Schlagzeilen nach Potsdamer Treffen

Die gemeinnützige Rechercheplattform „Correctiv“ hatte 2024 über ein Treffen rechter Kreise in Potsdam berichtet. In die Schlagzeilen geriet das Treffen unter anderem wegen des Begriffs Remigration, den Sellner nach eigenen Angaben dort verwendet hatte.