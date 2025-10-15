Bloß nicht so viele Eier essen, total ungesund – sagen die Einen. Die Deutsche Gesellschaft für Ernährung empfiehlt nicht mehr als drei Eier pro Woche. Aber wenn es um konkrete Begründungen oder gar Belege geht, beginnt die Eierei.

Diese Grauzone wollte ein Wissenschaftler jetzt total wissenschaftlich erhellen. Im knallharten Selbstversuch. Harvard-Doktorand Nick Norwitz zog sich in nur 30 Tagen 720 Eier rein, jeden Tag rund 24 Stück. 133.000 Milligramm Cholesterin – doch der Cholesterinspiegel im Blut des Probanden stieg nicht an. Das war auch die These des Mediziners.

Am Ende der Eier-Diät war Norwitz ’ Cholesterinspiegel sogar um 20 Prozent gesunken. Die – an dieser Stelle stark vereinfachte – Erklärung: Der Körper erkennt das externe Cholesterin-Bombardement und bremst über einen eigenen Regelmechanismus die Anreicherung des Stoffes (sorgt in zu hoher Konzentration für verstopfte Blutgefäße, Herzinfarkt, Schlaganfall).

Kann man lange dran forschen – oder die Sache einfach ausprobieren. Aber auch hier gilt: Bitte nicht nachmachen. Und es sollte natürlich kein faules Ei dabei sein.