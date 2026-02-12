Als er zu den Grizzlys Wolfsburg kam, spielte das Eishockey-Team noch in der zweiten Liga. 19 Jahre später verlängert Karl-Heinz Fliegauf erneut seinen Vertrag.

Wolfsburg - Karl-Heinz Fliegauf bleibt für weitere zwei Jahre Sportchef der Grizzlys Wolfsburg. Der Club aus der Deutschen Eishockey Liga verlängerte die Verträge seiner beiden Geschäftsführer Fliegauf und Hartmut Rickel bis 2028.

Der 65-jährige Fliegauf kam vor 19 Jahren nach Wolfsburg, als der Club noch in der zweiten Liga spielte. Seit 2013 ist er Sportdirektor und Geschäftsführer. „Wolfsburg ist für mich über die Jahre hinweg zugleich Heimat und Lebensmittelpunkt geworden“, sagte er.

Der 60 Jahre alte Rickel ist auch schon seit acht Jahren Geschäftsführer der Grizzlys in den Bereichen Finanzen und Controlling. „Hartmut ist speziell als Bindeglied zum Volkswagen-Konzern für uns von elementarer Bedeutung“, sagte Fliegauf.