Bei mildem Wetter stürmt es im Freistaat zum Start in die neue Woche. (Symbolbild)

Magdeburg - Mit fast 17 Grad erlebt Sachsen-Anhalt einen besonders milden Tag, bevor die kälteren Temperaturen zurückkehren. Laut Deutschem Wetterdienst (DWD) trübt ein Sturmtief dabei die Aussichten. Örtlich seien 60 bis 85 Kilometer pro Stunde, auf dem Brocken sogar Orkanböen bis zu 120 Kilometern pro Stunde möglich.

Heute bleibt es wolkenverhangen, die Temperaturen steigen jedoch auf 15 bis 17 Grad. Die stürmischen Böen lassen im Laufe des Tages langsam nach, auf dem Brocken beruhigt es sich erst in den Abendstunden. In der Nacht zum Dienstag bringt die nächste Kaltfront wieder kühlere Temperaturen mit bis zu fünf Grad sowie Regen mit sich.

Am Dienstag erwartet die Menschen in Sachsen-Anhalt eine dichte Wolkendecke mit örtlichen Schauern. Auf dem Brocken muss noch immer mit Sturm gerechnet werden. In der Nacht zu Mittwoch zieht der Regen allmählich ab und die Temperaturen sinken auf sechs bis zwei Grad.

Zur Mitte der Woche erwartet ein Wechsel aus Sonne, Wolken und Regen. Die Werte klettern dabei nicht über die Neun-Grad-Marke. In der Nacht zu Donnerstag fällt örtlich bei Werten zwischen drei und null Grad Schnee.