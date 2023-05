Leipzig - Am Schladitzer See im Norden Leipzigs sollen Besucherinnen und Besucher ab August Kultur mit Blick aufs Wasser genießen können. „Nach dem Umbau haben wir für insgesamt 1000 Personen Platz“, sagte Christoph Zwiener vom Haynaer Strandverein, der den Umbau der Seebühne begleitete. Die rund 300 Plätze hatten in der Vergangenheit nicht mehr ausgereicht, so Zwiener. „Der Veranstaltungsort hat schöne Bekanntheit erlangt. Jetzt haben wir neben mehr Sitzplätzen auch Pausengastronomie und viele Parkplätze.“

Ab Anfang August seien Veranstaltungen an dem See nahe der Stadt Delitzsch (Landkreis Nordsachsen) geplant, sagte Zwiener. Zu Gast seien verschiedene Orchester. Auch feiere ein Musical seine Premiere auf der Seebühne. „Außerdem sollen sich in Zukunft hier auch Chöre und andere Vereine treffen können“, so Zwiener.