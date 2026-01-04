Ein Toilettenhäuschen im Kreis Osnabrück brennt lichterloh und die Flammen breiten sich weiter aus. Wie hoch ist der Schaden?

Georgsmarienhütte - Bei einem Brand eines mobilen Toilettenhäuschens in Georgsmarienhütte (Landkreis Osnabrück) ist ein hoher Schaden entstanden. Die Polizei geht nach eigenen Angaben von rund 150.000 Euro Verlust aus, wie sie mitteilte. Niemand wurde verletzt.

Als die Feuerwehr am Freitag eintraf, stand das Häuschen schon in Flammen. Das Feuer beschädigte auch die Fassade eines angrenzenden Gebäudes und zwei in der Nähe geparkte Autos. Die Polizei ermittelt nun, warum das Feuer ausbrach.