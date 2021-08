Sechsköpfige Familie aus Seenot in Ostsee gerettet

Bremen/afp - Nach einem Wassereinbruch auf einem Motorboot hat ein Seenotrettungskreuzer am Sonntag eine sechsköpfige Familie auf der Ostsee aus akuter Seenot gerettet. Ihr Boot drohte auf dem Meer nordöstlich des Küstenorts Grömitz in Schleswig-Holstein unterzugehen, wie die Deutsche Gesellschaft zur Rettung Schiffbrüchiger in der Nacht zum Montag in Bremen mitteilte.

Der Skipper des rund acht Meter langen Motorboots alarmierte am Sonntagabend die Seenotrettung. Der Mann berichtete, dass sich die Badeplattform am Heck des Boots bereits unter Wasser befinde und das Boot langsam sinke. Der Schiffsführer, drei weitere Erwachsene und zwei Kinder im Alter von einem und drei Jahren hatten sich zu diesem Zeitpunkt bereits auf das Vorschiff gerettet.

Der Seenotrettungskreuzer „SK 41“ fuhr mit seinem Tochterboot zum sinkenden Motorboot. Beide Schiffe trafen eine Viertelstunde nach der Alarmierung beim havarierten Boot ein und übernahmen die unverletzten Schiffbrüchigen. Den Seenotrettern gelang es zudem, mit einer Wasserpumpe den Wassereinbruch an Bord des Havaristen unter Kontrolle zu bringen und das Boot nach Grömitz zu schleppen.