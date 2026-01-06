Aus bislang ungeklärter Ursache ist ein Mehrfamilienhaus im Leipziger Süden in Brand geraten. Die Ermittlungen halten an.

Leipzig - Nach einem Brand in einem Mehrfamilienhaus im Leipziger Süden, bei dem sechs Menschen verletzt wurden, ist die Ursache des Feuers weiter ungeklärt. Das teilte die Polizeidirektion Leipzig mit. Vier Menschen waren am Montag mit einer Rauchvergiftung in ein Krankenhaus gebracht, zwei weitere ambulant behandelt worden.

Die Höhe des Sachschadens sei bis jetzt nicht bekannt. Vier Wohnungen im Mehrfamilienhaus sind nach dem Feuer unbewohnbar. Für weitere Ermittlungen sollen ein Brandursachenermittler und ein Fachkommissariat für Branddelikte hinzugezogen werden.