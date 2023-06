Sechs Verletzte bei Verkehrsunfall in Crimmitschau

Ein Warndreieck steht in der Nähe einer Unfallstelle.

Crimmitschau - Bei einer Kollision von zwei Autos in Crimmitschau (Landkreis Zwickau) sind sechs Menschen verletzt worden. Eine 49 Jahre alte Autofahrerin hatte am Donnerstagmittag an einer Kreuzung die Vorfahrt eines anderen Wagens missachtet, wie die Polizei mitteilte. Anschließend kam es zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge.

Die Fahrerin sowie der 34-jährige Beifahrer wurden leicht verletzt. Ebenso erging es der 19 Jahre alten Fahrerin des anderen Autos, ihrer 38-jährigen Beifahrerin und einem zweijährigen Mädchen. Eine 19 Jahre alte Insassin erlitt schwere Verletzungen. Weitere Details waren zunächst nicht bekannt.