Wilhelmshaven - Sechs Menschen sind bei einem Unfall in Wilhelmshaven verletzt worden, zwei von ihnen schwer. Ein 81-Jähriger wollte am Samstag mit seinem Auto an einer Kreuzung abbiegen und übersah dabei ein anderes Fahrzeug, wie die Polizei am Sonntag mitteilte. Die 22 Jahre alte Fahrerin des vorfahrtberechtigten Autos konnte nicht mehr rechtzeitig stoppen und krachte nahezu ungebremst in den Wagen des Seniors. Der 81-Jährige und seine 77 Jahre alte Beifahrerin erlitten schwere Verletzungen. Die 22-Jährige und ihre drei Mitfahrer im Alter von 31, 33 und 38 Jahren wurden leicht verletzt.

Feuerwehr und Rettungskräfte waren mit einem Großaufgebot vor Ort und mussten den 81-Jährigen aus seinem Fahrzeug befreien. Bei der 22-Jährigen ergab ein sogenannter Urinvortest den Verdacht auf Betäubungsmittel, ihr wurde eine Blutprobe entnommen. Die Straße blieb für rund 1,5 Stunden gesperrt. An beiden Fahrzeugen entstand Totalschaden, die Polizei schätzt den Schaden auf rund 50.000 Euro. Die Ermittlungen dauern an.