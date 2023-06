Meuselwitz - Bei einem Kellerbrand in Meuselwitz (Landkreis Altenburger Land) sind sechs Menschen verletzt worden. Wie die Polizei am Mittwoch berichtete, war am späten Dienstagabend in einem Mehrfamilienhaus ein Feuer ausgebrochen. Die Feuerwehr war vor Ort und löschte die Flammen. Aufgrund der starken Rauchentwicklungen wurden die Bewohnerinnen und Bewohner aus drei Hauseingängen laut Polizei in Sicherheit gebracht - sechs von ihnen kamen mit Verdacht auf Rauchgasvergiftung in ein Krankenhaus. Wie es zu dem Feuer kam, ist bislang unklar. Die Kriminalpolizei ermittelt zur Brandursache.