Tragödie am Heiligabend: Sechs Menschen sterben bei einem Frontalcrash in Niederschlesien. Die Identität der Opfer ist noch unklar.

Zielecice - Bei einem Zusammenstoß zweier Autos in Polen an Heiligabend sind sechs Menschen ums Leben gekommen. Das sagte ein Sprecher des Polizeipräsidiums in Opole (Oppeln) nach Angaben der Nachrichtenagentur PAP. Zu der Frontalkollision in Niederschlesien kam es am frühen Morgen an der Kreuzung der beiden Landesstraßen 39 und 94 in der Gemeinde Zielecice (Woiwodschaft Opole).

Identität der Toten noch unbekannt

Eines der beiden Autos, in dem sich fünf Insassen befanden, sei nach dem Zusammenstoß in Brand geraten, sagte ein Sprecher der Feuerwehr. In dem anderen Pkw habe nur der Fahrer gesessen. Alle Insassen der beiden Fahrzeuge seien noch an der Unfallstelle gestorben. Die Identität der Toten sei noch unbekannt und müsse ermittelt werden.

Die polnische Polizei appellierte an alle Autofahrer, wegen der Glättegefahr über Weihnachten vorsichtig zu fahren. Landesweit wurde mit Temperaturen unter dem Gefrierpunkt gerechnet. Weihnachten ist in dem stark katholisch geprägten Land ein wichtiges Familienfest, zu dem auch viele Polen aus dem Ausland in ihre Heimat fahren.