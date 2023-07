Sechs Richtige in Kreisen Peine und Helmstedt getippt

Hannover - Gleich zwei noch unbekannte Lotto-Spielerinnen oder -Spieler aus Niedersachsen haben sechs Kreuze auf ihren Spielscheinen richtig gesetzt. Beide erhalten für die sechs Richtigen nun jeweils 325.482,30 Euro, wie Lotto Niedersachsen am Montag in Hannover mitteilte. Die gleiche Summe geht an fünf weitere Spielteilnehmer aus anderen Bundesländern. Lediglich die korrekte Superzahl fehlte ihnen, um den Jackpot zu knacken.

Ihre Spielscheine für Lotto 6 aus 49 reichten die niedersächsischen Gewinner in Lotto-Annahmestellen im Landkreis Peine und im Landkreis Helmstedt ein. Mindestens 100.000 Euro gewannen in diesem Jahr bisher 68 niedersächsische Spielteilnehmer bei Lotto Niedersachsen, wie das Glücksspiel-Unternehmen weiter mitteilte. 14 von ihnen räumten einen Gewinn in Millionenhöhe ab.