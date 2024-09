Das Multisport-Event gastiert im kommenden Jahr in Sachsen. In Dresden gibt es Neuerungen.

Dresden - Die Organisatoren der Finals planen für die 5. Auflage des Multisport-Events im kommenden Jahr in Dresden mit sechs neuen Sportarten. Badminton, Faustball, Flag-Football, Lacrosse, Sport-Akrobatik und 7er-Rugby stehen zum ersten Mal im Programm. ARD und ZDF haben auf der Programmpräsentation in Dresden angekündigt, erneut an allen vier Tagen live im Fernsehen und in den Mediatheken ausführlich zu berichten.

Die Finals 2025 finden vom 31. Juli bis zum 3. August zum ersten Mal in der sächsischen Landeshauptstadt statt. Nach aktuellem Planungsstand werden an acht Sportstätten in Dresden deutsche Meistertitel in 18 Sportarten vergeben. Die Leichtathletik-Wettbewerbe finden im neu eröffneten Heinz-Steyer-Stadion statt.

Von Olympia gelernt

Mehrere Wettkämpfe sind im Herzen der sächsischen Landeshauptstadt geplant. Bei den deutschen Meisterschaften im 3x3 Basketball und Klettern Speed können die Zuschauer am Neumarkt direkt vor der Frauenkirche dabei sein. Ein besonderes Highlight sollen die Wettbewerbe Kanu-Sprint und Stand-Up-Paddling werden, die im Zwingergraben geplant sind.

„Von den Olympischen und Paralympischen Spielen in Paris haben wir gelernt, dass der Mut, auf besondere Wettkampfstätten zu setzen, belohnt wird“, sagte Kanu-Olympiasieger Tom Liebscher. Nach den Finals 2023 Rhein-Ruhr mit ebenfalls 18 Sportarten und mehr als 200.000 Zuschauern vor Ort hatte die Veranstaltung aufgrund der Olympischen Spiele in Paris in diesem Jahr eine Pause eingelegt.

„Unser Ziel ist es, gemeinsam mit dem Land Sachsen, den Verbänden sowie ARD und ZDF das Multisport-Event weiterzuentwickeln“, sagte Hagen Boßdorf, Geschäftsführer der Finals GmbH. „Ich bin davon überzeugt, dass uns das in Dresden gelingen wird, wir wieder neue Maßstäbe setzen werden. Nähe und Schönheit sind der neue Maßstab.“