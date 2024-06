Hannover - Im Jubiläumsjahr feiert auch das Landesmuseum Hannover den Maler Caspar David Friedrich mit einer kleinen Ausstellung. Im Zentrum stehe die Werkfolge der „Vier Tageszeiten“. Es handele sich um den einzigen vollständig erhaltenen Tageszeitenzyklus des Künstlers an einem Ort, teilte das Museum am Freitag mit. Caspar David Friedrich (1774-1840) gilt als der bedeutendste Maler der deutschen Romantik. Die Kunsthalle Hamburg erreichte mit der Ausstellung anlässlich des 250. Geburtstags des Malers einen Besucherrekord. 335.000 Menschen wollten die Werke von Caspar David Friedrich sehen. In Hannover bekommen die Gäste anhand der sechs Gemälde von Friedrich auch Einblick in verschiedene Fachrichtungen, nämlich Kunstgeschichte, Restaurierung und Provenienzforschung.

Seit dem Jahr 2008 werden die Bestände des Landesmuseums Hannover systematisch im Hinblick auf ihre Provenienz - also Herkunft - überprüft. Bei Friedrichs Werk „Morgen (Ausfahrende Boote)“ sei mit hoher Wahrscheinlichkeit von sogenanntem NS-Raubgut auszugehen, hieß es. Dass jüdische Vorbesitzer in der Zeit des Nationalsozialismus das Werk verfolgungsbedingt verkaufen mussten, habe trotz intensiver Recherchen bisher nicht genau geklärt werden können.

Die Direktorin des Landesmuseums Hannover, Katja Lembke, sagte: „Die Werkfolge der „Vier Tageszeiten“ bietet einen einzigartigen Einblick in Friedrichs künstlerische Vision und seine tiefgründige Auseinandersetzung mit den Zyklen des Lebens.“ Die Ausstellung habe das Ziel, den Besucherinnen und Besuchern durch unterschiedliche Perspektiven ein umfassendes Verständnis der Meisterwerke zu ermöglichen.