Sechs Leichtverletzte bei Auffahrunfall in Bad Zwischenahn

Bad Zwischenahn - Bei einem Auffahrunfall in Bad Zwischenahn (Landkreis Ammerland) sind sechs Menschen leicht verletzt worden, darunter auch ein zwei Jahre altes Kind. Die Verletzten kamen in Krankenhäuser, wie die Polizei mitteilte. Den Angaben zufolge war die 24 Jahre alte Fahrerin eines Transporters am Freitag auf ein vor ihr haltendes Auto aufgefahren. Durch die Kollision schob das Auto zwei weitere haltende Wagen zusammen. Ein Auto kam durch den Zusammenstoß von der Straße ab.