Schönefeld - Vom Biobäcker bis zum nachhaltigen Seminarhotel: Sechs kleinere und mittlere Unternehmen aus dem Land haben den Zukunftspreis Brandenburg 2024 erhalten. Bei der Preisverleihung in Schönefeld bei Berlin nahm auch Brandenburgs scheidender Wirtschaftsminister Jörg Steinbach teil. Der SPD-Politiker lobte, der Preis sei ein Wegweiser wirtschaftlicher Trends und unternehmerischer Entwicklungen.

Ausgezeichnet wurde etwa eine Biobäckerei mit Sitz in Wustermark im Havelland, die laut Preisverleihern moderne Roboter und Maschinen einsetzt, um die etwa 230 Beschäftigten zu entlasten. Ein weiterer Preis geht demnach an einen Lieferdienst, der den ländlichen Raum in der Uckermark mit möglichst regionalen Lebensmitteln versorgt. Eine Auszeichnung erhielt auch ein Seminarhotel in Bad Belzig (Landkreis Potsdam-Mittelmark), das laut Jury besonders nachhaltig arbeitet.

Die weiteren preisgekrönten Unternehmen kommen aus den Landkreisen Dahme-Spreewald, Spree-Neiße und Barnim. Der Zukunftspreis Brandenburg ist erstmals 2004 verliehen worden - er feierte also sein 20. Jubiläum.